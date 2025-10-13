10-годишната Ванеса Кънчева е големият победител от 29-ото издание на „Северно сияние“

10-годишната Ванеса Кънчева от Добрич е големият победител от 29-ото издание на „Северно сияние"

В пълната Голяма зала на Доходното здание снощи се проведе гала концертът, с който приключи 29-ото издание на Международния конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен „Северно сияние". Отличени бяха най-добрите участници, като голямата награда - Гран при, спечели 10-годишната Ванеса Кънчева от Добрич. Събитието се организира от Сдружение „Северно сияние" с директор маестро Вили Икономов и с подкрепата на Община Русе и Общинския младежки дом.

Наградата на кмета на община Русе отиде при Борислава Борисова от Свищов. Талантливата изпълнителка се състезаваше в 4-а възрастова група, където грабна и първото място. Отличието ѝ бе връчено от заместник-кмета Здравка Великова.

„В продължение на дни градът ни живя с музика, вдъхновение и емоция – с искрата, която само изкуството може да разпали. Благодарим на участниците за смелостта и таланта, на журито за професионализма, и на маестро Вили Икономов и екипа за отдадеността, с която вече близо три десетилетия пазят духа на фестивала. Всички вие сте истинските победители, защото имате дарбата да създавате красота и да я споделяте", каза Здравка Великова.

Големият победител от конкурса Ванеса Кънчева представи песните „Кабаре" на Лайза Минели и „Седем пъти" на Васил Найденов. С тези си две изпълнения тя спечели сърцата на журито в състав Тони Димитрова, Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Ева Найденова, Тодор Модолев и Вили Икономов. Младата добричлийка е възпитаничка на Студио за певци „Shinning voices" и вокалния педагог Сияна Стефанова в родния си град. Талантливото момиче посвети своите изпълнения и успеха си на своя баща, който беше рожденик.

Традиционно преди церемонията по награждаване, Тони Димитрова зарадва със своите песни русенци и гости на града. Тя сподели с публиката колко много обича Русе и как при всяко нейно посещение тук се чувства като у дома си. Бургаската певица отправи специални поздравления към своята колежка и приятелка Ева Найденова по случай нейния рожден ден.

В рамките на 3 дни 56-има участници се състезаваха в 5 възрастови групи. Изпълнителите, които се бориха за призовете в тазгодишното издание на „Северно сияние", бяха от цяла България. Тази година най-младата участничка бе 4-годишната Ния Осман от Тутракан.

Гост на събитието бе и областният управител Драгомир Драганов.