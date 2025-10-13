ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция дава половин милиард евро за семейства и ст...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21489725 www.24chasa.bg

Силви Кирилов: Решението за донорство е достоен момент, пред който се прекланям

1272
Силви Кирилов

Четири нови листенца бяха прибавени към "Дървото на живота", което се намира във Военномедицинска академия, в памет на донорите на органи.

Церемонията се състоя във Военномедицинска академия в присъствието на министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов, началника на болницата ген. Венцислав Мутафчийски, лекари, пилоти от авиобаза "Враждебна", близки на донори, както и трансплантирани пациенти.

Първата чернодробна трансплантация в болницата е направена през 2007 г.

Днес е ден, в който се срещат бъдещето и болката, трябва да отдадем почит на решение, взето в тежка ситуация, това е достоен момент, пред който се прекланям, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов

Силви Кирилов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници