Силви Кирилов: Решението за донорство е достоен момент, пред който се прекланям

Четири нови листенца бяха прибавени към "Дървото на живота", което се намира във Военномедицинска академия, в памет на донорите на органи.

Церемонията се състоя във Военномедицинска академия в присъствието на министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов, началника на болницата ген. Венцислав Мутафчийски, лекари, пилоти от авиобаза "Враждебна", близки на донори, както и трансплантирани пациенти.

Първата чернодробна трансплантация в болницата е направена през 2007 г.

Днес е ден, в който се срещат бъдещето и болката, трябва да отдадем почит на решение, взето в тежка ситуация, това е достоен момент, пред който се прекланям, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов