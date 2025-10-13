Мътна вода продължава да тече от чешмите във Великотърновско, РЗИ - не я пийте!

РЗИ Велико Търново продължи препоръката си от петък, водата от чешмите в Търновско да не се пие. От няколко дни от чешмите в 8-те общини, които се водоснабдяват от язовир "Йовковци", тече мътна вода, но според здравните власти микробиологичните показатели отговарят на наредбите и не е опасна за здравето. Тъй като мътната течност е "неприемлива" за хората, препоръката е да се пие бутилирана вода. Няма ограничения водата от язовира да се ползва за готвене, миене и други битови нужди.

Ето и целият текст на съобщението:

Поради влошаване на качеството на водата от яз. „Йовковци", водоснабдяващ голяма част от населените места на областта, по показателя „мътност", вследствие на падналите обилни валежи през последните дни в региона, РЗИ – Велико Търново уведомява за следното:

Резултатите от направените на 13.10.2025 г. изследвания на проби вода от водопроводната мрежа показват, че същата отговаря по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели.

По отношение на показателя „мътност" водата все още е в „неприемлив" за потребителя външен вид, но в сравнение с предходните три дни, показва известно подобрение.

В тази връзка РЗИ – Велико Търново препоръчва на населението да използва бутилирана вода за пиене, като не се налага ограничаване ползването на водата от яз. „Йовковци" за всички останали битови нужди – готвене, къпане, миене и други.

Днес ще бъдат взети проби вода за изследване от всички пунктове в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, и с. Леденик, като за резултатите от мониторинга населението ще бъде своевременно информирано.