ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни

Тошко Йорданов е шеф на парламентарнта група на ИТН

„Има такъв народ" оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов.

Текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.

Във вторник в 17,50 часа ИТН внесоха промени в Наказателния кодекс, с които пращат в затвора за до шест години журналисти, а и обикновени граждани, изнесли информация за личния живот на някого, включително и на политици. Има и глоба от две до пет хиляди лева. Предвиждаше се дори използване на специални разузнавателни средства. Още в четвъртък проектът мина на първо четене в правната комисия, но още там депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев го критикува сериозно и отказа да го подкрепи. Още същия ден проектът срещна голям негативен отзвук и в петък сутринта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред медиите, че ИТН ще си оттеглят предложението. Разказа, че сутринта лично е звъннал на Трифонов и се оказало, че има пасажи, неприемливи и за двамата. Каза му и "огромно благодаря" за разбирането и увери, че това не може да внесе напрежение в коалицията. Все пак до края на работната седмица законопроектът не беше оттеглен, а в неделя пред БНР Деница Сачева съобщи, че и ГЕРБ още чакат.

