Моторист е в тежко състояние след удар в кола на пътя Пловдив - Хасково

Друг се обърна в канавка между Триводици и Стамболийски

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс „Кемера" на пътя Пловдив – Хасково, съобщават от полицията. На сигнала, постъпил около 19,45 ч. в събота, били насочени служители от РУ - Първомай. Проверката установила, че мотоциклет „Хонда" се блъснал в движещия се пред него лек автомобил „Ситроен", който извършвал ляв завой. Със сериозни травми в болница е транспортиран водачът на мотоциклета, на 32 години, взета му е кръвна проба за химически анализ. Шофьорът на колата, на същата възраст, бил задържан за срок до 24 часа. Тестовете му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай.

Инцидент с пострадал моторист е настъпил и вчера, но в участъка между Триводици и Стамболийски. Информация за обърнат мотоциклет „Ямаха" в крайпътна канавка е получена в районното управление в града. 53-годишният водач е оставен под лекарско наблюдение, взета му е кръвна проба. Причините и обстоятелствата, довели до произшествието, се изясняват.