Захар, спагети и веро в първия транш на социалните помощи

Ана Ананиева СНИМКА: Сайт на Агенцията за социално подпомагане

Над 640 хил. души ще бъдат подпомогнати в кампанията за раздаване на продукти от първа необходимост на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ и БЧК, обяви в Мездра зам.-- генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодорова. В област Враца пакети ще получат над 18 хил. души, предава БТА.

В първия транш са включени захар, спагети и препарати за почистване. Според изпълнителния директор на АСП Ана Ананиева договорите за хранителните продукти са сключени, но се изчаква евентуално обжалване, затова те ще бъдат раздавани след Нова година.

