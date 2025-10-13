Захар, спагети и веро в първия транш на социалните помощи

Над 640 хил. души ще бъдат подпомогнати в кампанията за раздаване на продукти от първа необходимост на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ и БЧК, обяви в Мездра зам.-- генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодорова. В област Враца пакети ще получат над 18 хил. души, предава БТА.

В първия транш са включени захар, спагети и препарати за почистване. Според изпълнителния директор на АСП Ана Ананиева договорите за хранителните продукти са сключени, но се изчаква евентуално обжалване, затова те ще бъдат раздавани след Нова година.