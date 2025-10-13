Осъждан от Разград задигна над 300 лв. от църква в Асеновград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парите били в кутия с дарения

24-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград е задържан за кражба в Асеновград, съобщиха от МВР.

Според предварителната информация на 4 октомври той задигнал над 300 лева от кутия с дарения, поставена в православен храм в града.

След активна работа служителите на реда от Районното управление в Асеновград са го задържали.

Криминалистите от Второ районно управление в Пловдив пък са арестували три момчета за кражба.

Около 22,30 часа в събота пловдивчанин се оплакал, че в пресечка на ул. „Цар Кардам" трима непознати му отнели насила портфейл с пари и лични документи. При разследването служителите влезли в дирите на 18-годишен и двама непълнолетни. С полицейска заповед те били задържани за едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно от служители на Трето районно били заловени други двама тийнейджъри, откраднали чужди велосипеди. Момчетата са малолетни, но вече имат предишни регистрации в полицията. По първоначални данни в четвъртък те отнели две превозни средства, оставени от собствениците им в жилищен комплекс от затворен тип в район „Северен".