ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция дава половин милиард евро за семейства и ст...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21490024 www.24chasa.bg

Осъждан от Разград задигна над 300 лв. от църква в Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

1116
Манастирската църква

Парите били в кутия с дарения

24-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград е задържан за кражба в Асеновград, съобщиха от МВР.

Според предварителната информация на 4 октомври той задигнал над 300 лева от кутия с дарения, поставена в православен храм в града.

След активна работа служителите на реда от Районното управление в Асеновград са го задържали.

Криминалистите от Второ районно управление в Пловдив пък са арестували три момчета за кражба.

Около 22,30 часа в събота пловдивчанин се оплакал, че в пресечка на ул. „Цар Кардам" трима непознати му отнели насила портфейл с пари и лични документи. При разследването служителите влезли в дирите на 18-годишен и двама непълнолетни. С полицейска заповед те били задържани за едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно от служители на Трето районно били заловени други двама тийнейджъри, откраднали чужди велосипеди. Момчетата са малолетни, но вече имат предишни регистрации в полицията. По първоначални данни в четвъртък те отнели две превозни средства, оставени от собствениците им в жилищен комплекс от затворен тип в район „Северен".

Манастирската църква

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници