Осъждан от Разград задигна над 300 лв. от църква в Асеновград

Парите били в кутия с дарения
24-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград е задържан за кражба в Асеновград, съобщиха от МВР.
Според предварителната информация на 4 октомври той задигнал над 300 лева от кутия с дарения, поставена в православен храм в града.
След активна работа служителите на реда от Районното управление в Асеновград са го задържали.
Криминалистите от Второ районно управление в Пловдив пък са арестували три момчета за кражба.
Около 22,30 часа в събота пловдивчанин се оплакал, че в пресечка на ул. „Цар Кардам" трима непознати му отнели насила портфейл с пари и лични документи. При разследването служителите влезли в дирите на 18-годишен и двама непълнолетни. С полицейска заповед те били задържани за едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство.
Междувременно от служители на Трето районно били заловени други двама тийнейджъри, откраднали чужди велосипеди. Момчетата са малолетни, но вече имат предишни регистрации в полицията. По първоначални данни в четвъртък те отнели две превозни средства, оставени от собствениците им в жилищен комплекс от затворен тип в район „Северен".