Слави Трифонов: Съмнявам се, че Бойко Борисов е чел нашия законопроект

Съмнения, че Бойко Борисов е чел законопроекта на ИТН за личните данни изрази лидерът на партията Слави Трифонов.

Часове, след като от ИТН официално съобщиха, че оттеглят законопроекта, Трифонов го коментира от фейсбук профила си.

"Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема", написа той.

Във вторник в 17,50 часа ИТН внесоха промени в Наказателния кодекс, с които пращат в затвора за до шест години журналисти, а и обикновени граждани, изнесли информация за личния живот на някого, включително и на политици. Има и глоба от две до пет хиляди лева. Предвиждаше се дори използване на специални разузнавателни средства. Още в четвъртък проектът мина на първо четене в правната комисия, но още там депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев го критикува сериозно и отказа да го подкрепи.

Още същия ден проектът срещна голям негативен отзвук и в петък сутринта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред медиите, че ИТН ще си оттеглят предложението. Разказа, че сутринта лично е звъннал на Трифонов и се оказало, че има пасажи, неприемливи и за двамата. Каза му и "огромно благодаря" за разбирането и увери, че това не може да внесе напрежение в коалицията.

"Във въпросния проектозакон въобще не ставаше дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото. Просто е абсурдно „Има такъв народ" да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента.

Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет!

Та, той ми казваше: „Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!" И беше прав", написа още Трифонов.