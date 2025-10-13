Мъжът, хвърлил самоделка в двора на полицията в Дупница, не е криминално проявен, съобщи директорът на ОДМВР – Кюстендил ст. комисар Св. Григоров.

В неделя около 20 ч. в двора на Районното управление бе хвърлена бутилка със запалителна течност и барут, която избухнала. За щастие няма пострадали хора и нанесени материални щети. Мъжът е шофирал сам личната си кола и е спрял в близост до управлението. После пеша е стигнал до бариерата и хвърлил бутилката. Два часа по-късно извършителят е бил задържан, докато шофира колата си на влизане в София.

След координирани действия на служители от няколко дирекции 62-годишният мъж, който е от дупнишкото село Ресилово е задържан в района на Владая, като не е оказал съпротива. Наложило се обаче служителите на реда да действат внимателно, защото не било ясно дали не разполага с оръжие и други боеприпаси в колата си.

"Задържана е и жена му, като за нея има данни за съучастие. Мъжът има регистрация от 2012 г. за неплащане на издръжка. В началото на октомври бяхме сезирани от съпругата му за семейни проблеми и пререкания с него са работили наши служители, но не става въпрос за домашно насилие", допълни ст. комисар Св. Григоров. Той е категоричен, че никой от полицаите в Дупница не се чувствал застрашен.