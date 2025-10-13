Юбилейна изложба за Константин Величков показват в родната му къща музей в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 16.10.2025 г. от 17,00 ч. в къща музей „Константин Величков" в Пазарджик ще бъде открита юбилейна изложба „Благородният деятел, беззаветно любящ България" по повод 170 години от рождението на Константин Величков – посветена на живота и делото на бележития български възрожденец, писател, общественик и политик. Това съобщиха от Регионалния исторически музей в града.

Изложбата „Благородният деятел, беззаветно любящ България" е част от Величкови дни 2025 г., организирани от Община Пазарджик, Регионален исторически музей – Пазарджик и Общински младежки дом – Пазарджик. Тя включва 15 цветни илюстровани табла, които проследяват творческия път и обществената дейност на Величков. В шест витрини са експонирани интересни експонати, сред които:

• Снимки на Константин Величков и неговото семейство;

• Тетрадки с ръкописните спомени на дъщеря му София;

• Книги и списания, издавани с негово съдействие;

• Ръкопис на „Писма от Рим" – едно от вдъхновяващите му произведения;

• Реч на Величков пред Областното събрание по повод разискванията върху бюджета;

• Телеграма от Иван Вазов до Комитета за издигане на паметник на Величков, изпратена по случай полагането на основния камък;

• Документ от 17 август 1869 г. за избора на Величко Петков – бащата на Константин Величков, за член на местния съдебен съвет;

• Малко позната фотография на Богдан Величков като ученик в Априловската гимназия в Габрово;

• Книгата „Константин Величков" от Данаил Юруков – негов зет и изследовател на делото му.

Изложбата е експонирана в родната къща на Величков – днес музей, съхраняващ паметта за един от най-ярките представители на българското Възраждане.

Каним всички жители и гости на Пазарджик да се потопят в атмосферата на една епоха, белязана от духовен подем, културно пробуждане и личната отдаденост на Константин Величков към българската кауза.

Изложбата може да бъде посетена до 10.12.2025 г. в делничните дни от 9,00 до 17,00 ч.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура".