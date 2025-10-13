ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Радев за вота в Пазарджик: Олицетворен...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21490531 www.24chasa.bg

ДСБ: Ще се радваме да посрещнем лично Матан Ангрест, когато се възстанови

2648
Заложникът на "Хамас" с българско гражданство Матан Ангрест се прибра у дома Снимка: Посолство на Израел в България

Демократи за силна България (ДСБ) изразяват своята дълбока радост, че двугодишната криза с израелските заложници в Газа най-сетне приключи и всички оцелели са вече на път за домовете си, това пиша в своя позиция от партията. 

"Като българи сме особено щастливи, че сред тях е и нашият сънародник Матан Ангрест, който оцеля две години в плен на терористи и днес отново е свободен. Ще се радваме да го посрещнем лично, когато се възстанови", пишат от ДСБ.

В този момент на човешка надежда и облекчение вярваме, че примирието, постигнато от администрацията на САЩ заедно с Египет, Катар и Турция, открива възможност за дългосрочен мир в Близкия изток. Разширяването на Авраамовите споразумения би била историческа стъпка за устойчивото и справедливо уреждане на близкоизточния конфликт, добавят още те.

Днес е добър ден за световния мир, завършват позицията.

Заложникът на "Хамас" с българско гражданство Матан Ангрест се прибра у дома Снимка: Посолство на Израел в България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници