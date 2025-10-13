ДСБ: Ще се радваме да посрещнем лично Матан Ангрест, когато се възстанови

Демократи за силна България (ДСБ) изразяват своята дълбока радост, че двугодишната криза с израелските заложници в Газа най-сетне приключи и всички оцелели са вече на път за домовете си, това пиша в своя позиция от партията.

"Като българи сме особено щастливи, че сред тях е и нашият сънародник Матан Ангрест, който оцеля две години в плен на терористи и днес отново е свободен. Ще се радваме да го посрещнем лично, когато се възстанови", пишат от ДСБ.

В този момент на човешка надежда и облекчение вярваме, че примирието, постигнато от администрацията на САЩ заедно с Египет, Катар и Турция, открива възможност за дългосрочен мир в Близкия изток. Разширяването на Авраамовите споразумения би била историческа стъпка за устойчивото и справедливо уреждане на близкоизточния конфликт, добавят още те.

Днес е добър ден за световния мир, завършват позицията.