15-годишен преби малолетен в парк в Пловдив, имали личен конфликт

Нападателят е задържан с полицейска заповед

15-годишен е нанесъл удари на свой малолетен познат в събота вечер в парк в пловдивския район "Северен", съобщиха от МВР.

Според предварителната информация конфликтът между тях бил личен, но в Трето районно управление все още се изясняват обстоятелствата около сбиването.

На пострадалия е оказана медицинска помощ, а нападателят му бил задържан с полицейска заповед.

По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.