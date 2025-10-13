ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Радев за вота в Пазарджик: Олицетворен...

15-годишен преби малолетен в парк в Пловдив, имали личен конфликт

24 часа Пловдив онлайн

Парк в "Северен" в Пловдив

Нападателят е задържан с полицейска заповед

15-годишен е нанесъл удари на свой малолетен познат в събота вечер в парк в пловдивския район "Северен", съобщиха от МВР.

Според предварителната информация конфликтът между тях бил личен, но в Трето районно управление все още се изясняват обстоятелствата около сбиването.

На пострадалия е оказана медицинска помощ, а нападателят му бил задържан с полицейска заповед.

По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. 

