Съдят по бързата процедура пиян шофьор от Лом

Задържаха пиян шофьор в Лом, съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.

Случаят е от 10 октомври. Около 16.40 часа полицаи спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Шаран"в крайдунавския град. Зад волана му седял 36-годишен мъж .

При извършената проверка с техническо средство е установено, че водачът е седнал зад волана след употреба на алкохол – дрегерът отчел 2.51 промила в издишания въздух.

На шофьора е издаден талон за медицинско изследване, като същият не е приел показанията на техническото средство и е дал кръвна проба за изследване. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и по случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. Водачът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Лом.