ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Радев за вота в Пазарджик: Олицетворен...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21490720 www.24chasa.bg

Съдят по бързата процедура пиян шофьор от Лом

Камелия Александрова

[email protected]

1308
Съдят по бързата процедура пиян шофьор от Лом

Задържаха пиян шофьор в Лом, съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.

Случаят е от 10 октомври. Около 16.40 часа полицаи спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Шаран"в крайдунавския град. Зад волана му седял 36-годишен мъж .

При извършената проверка с техническо средство е установено, че водачът е седнал зад волана след употреба на алкохол – дрегерът отчел 2.51 промила в издишания въздух.

На шофьора е издаден талон за медицинско изследване, като същият не е приел показанията на техническото средство и е дал кръвна проба за изследване. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и по случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК. Водачът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Лом. 

Съдят по бързата процедура пиян шофьор от Лом

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници