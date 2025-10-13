ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Радев за вота в Пазарджик: Олицетворен...

25-годишен намушкан в Ловеч, двама са задържани, издирва се трети

Младият мъж е бил намушкан с нож.

Мъж на 25 години е намушкан в Ловеч, двама са задържани, а трети се издирва, съобщават от БТА, като цитират Областната дирекция на МВР в града.

Десетина минути след 2:30 ч. на 12 октомври полицаи са реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков" в Ловеч 25-годишен криминално проявен и осъждан мъж е намушкан в областта на гърба. Мястото е незабавно е било посетено от полицейски екип и е извършен оглед, а след преглед в ловешката болница пострадалият е откаран за операция в болница в Плевен.

Задържаните са на 20 и 25 години от село Дренов, а местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, е в процес на установяване.

Работа по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

