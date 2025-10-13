Творческо съзвездие пристига в Русе за „Есенни театрални срещи"

Спектакли, творческо ателие и срещи с автограф от 20 до 26 октомври

Ивайло Христов, Камен Донев, Юлиян Вергов, Петър Антонов – това са само част от актьорите, с които публиката ще може да се срещне и разговаря в рамките на фестивала „Есенни театрални срещи". Тази година събитията ще се проведат от 20 до 26 октомври с подкрепата на Министерство на културата, Община Русе, Национален фонд „Култура" и Арт театър „Берлин".

За втора поредна година Русе ще стане притегателен център за любителите на театралното изкуство и литературата с представянето на български и чуждестранни спектакли и вълнуващи срещи с автограф с актьори и писатели. Организаторите са подготвили разнообразна програма, стартираща с ексцентричната комедия на Драматичен театър „Сава Огнянов" „Последният етаж" с гост актьор Албена Михова. Със собствени постановки ще гостуват още Народен театър „Иван Вазов", Театър 199 „Валентин Стойчев", Драматичен театър Пловдив, „Мало театро" от Унгария и режисьорът Деян Пройковски от Северна Македония.

Сред акцентите в програмата е авторският спектакъл на Камен Донев „С най-голямо уважение", получил златно отличие от Международния фестивал за сатира в Габрово тази година. „Заешка дупка" обещава да отведе зрителите към паралелна вселена, а моноспектакълът на Христо Мутафчиев „Боже мой" потапя в откровен разговор с усмивка и сълза. Премиерно пред русенската публика ще бъде представена и драматичната комедия „Наполетано – под нивото на очите" по текст на Яна Борисова, с която ще бъде проведено и ателие по творческо писане с вход свободен.

По традиция публиката ще може да се докосне от близо до своите любимци и отвъд сцената в т.нар. „срещи с автограф" с писателите Мария Лалева и Александър Секулов, както и поетът Иван Ланджев.