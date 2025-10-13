Яна Борисова с Ателие по творческо писане в Русе на 25 октомври

Едно от най-забележителните имена в съвременната българска култура - Яна Борисова, гостува в Русе на 25 октомври /събота/. Млади творци ще имат шанса да се включат в Ателие по творческо писане и под нейно ръководство да усъвършенстват своите умения, да натрупат опит и да развият своите заложби в необятния свят на перото. Проявата ще се състои в Камерната зала в Доходното здание и ще започне в 10 ч.

Събитието е част от второто издание на Международния театрален фестивал „Есенни театрални срещи в Русе", който ще се проведе от 20 до 26 октомври в Доходното здание и се организира от сдружение „Кауза Пещера" и „Арт театър Берлин" в партньорство с Община Русе, Национален фонд „Култура" и Министерството на културата. Ателието по творческо писане е безплатно, като желаещите могат да се запишат на имейл [email protected].

Яна Борисова е родена в София през 1972 г. Завършва история на изкуството. Пише пиеси, романи, разкази и филмови сценарии. Води курсове по творческо писане. Произведенията ѝ са поставяни и четени в цял свят. Най-известните ѝ драматургични текстове са „Малка пиеса за детска стая", „Приятнострашно", „Хората от Оз" и „На живо" (Награда Аскеер за най-добър моноспектакъл с участието на Александра Сърчаджиева, реж. Димитър Коцев – Шошо), „Място, наречено Другаде", „С гръб към залеза", „за любовта..." и „Нощните рицари".

Носителка е на четири награди Икар (2008, 2010, 2014, 2023), три награди Аскеер (2010, 2022, 2023), Наградата на независимата критика, Награда за камерна пиеса, Наградата „Златно перо", Наградата „Нова европейска драма" и други отличия.

Първият ѝ роман „Чудна лятна нощ" излиза в края на 2020 г. Освен него авторката издава „Десет пиеси от Яна Борисова" , „Няколко текста за любовта", „Морето след теб", „С гръб към залеза" и др.

През 2023 г. Яна Борисова създава „Stage Hearts". Това е динамична група независими артисти, които създават съвместно театрални/сценични спектакли и произведения.