ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кьовеши разследва трансгранична корупция при строе...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21490961 www.24chasa.bg

Полицаи от Пловдив ескортираха спешно бременна в 8-ия месец до болница, била с болки

24 часа Пловдив онлайн

3220
Полиция Кадър: МВР

Включили сигнализацията и избегнали задръстванията в трафика

Пловдивски полицаи осигуриха спешното придвижване на бременна в 8-ия месец жена до болницата. На 10 октомври следобед, докато изпълнявали задълженията си в района на Гребната база в града, до служебния микробус на униформени от сектор „Специализирани полицейски сили" спрял лек автомобил. Неговият разтревожен водач обяснил, че много бързо трябва да откара бременна жена в здравно заведение, защото е със силни болки. На опасението на мъжа, че трафикът ще го затрудни много, полицаите реагирали единодушно и без да се двоумят, потеглили с включени светлинна и звукова сигнализация пред колата и й осигурили безопасен коридор. Така, избягвайки задръстванията по два от големите пловдивски булеварди - „Копривщица" и „Пещерско шосе", за кратко заедно стигнали до здравното заведение, където жената била поета от специалистите, съобщават от МВР.

След оказаното съдействие екипът отново продължил с преките си задачи, а за адекватната им реакция и проявената човечност и съпричастност бъдещата майка разказа в публикация в социалната мрежа. Нейната сърдечна благодарност е насочена към инспектор Георги Малаков, младши инспекторите Асен Димов и Атанас Далаберов и младши експертите Пламен Димов, Камен Костов и Владимир Калинов, които с поведението си доказаха, че служителите на реда се отличават с професионализъм, отговорност и отдаденост.

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници