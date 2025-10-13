Иван Иванов: РДНСК-Бургас издаде акт за незаконно строителство в "Елените" (Видео)

Проверяват се речните корита за незаконно строителство по Черноморието, при сигнали проверката ще обхване и други населени места

Днес Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас (РДНСК) издаде акт за незаконно строителство за корекцията на реката и аквапарка в „Елените". Това обяви пред журналисти в „Албена" министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов преди участието си в Годишната среща на местните власти. По-рано през деня министърът, заместник-министър Веселина Терзийска и представители на ДНСК бяха на място в КК „Елените". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министър Иванов бе категоричен, че казусът с наводненията не се задълбочава. „След като актът бъде издаден, ще бъде обявен на заинтересованите страни, а следващата стъпка е заповед за събаряне на установеното незаконно строителство", посочи той. По думите му ако наводнението бе станало по време на активния туристически сезон, жертвите са щели да бъдат стотици. „Стихията е помела всичко по пътя си и няма гаранция, че бедствието няма да се повтори, защото когато е запушен пътят на една река, се случват такива апокалиптични картини", каза министър Иванов. Той бе категоричен, че държавата е на мястото си и ще бъде безкомпромисна по всеки един такъв казус. СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Регионалният министър напомни, че е разпоредил на ДНСК да бъде извършена проверка на всички речни корита по Черноморието. Ако в тях бъде установено незаконно строителство, ще се действа безкомпромисно.

По отношение на статута на комплекс „Негреско", регионалният министър подчерта, че е установено незаконно строителство на извършените строително-монтажни работи за корекция на речно корито, бетонни работи и насипи, които на практика се намират под хотела. „Там се е получила една тапа, която е създала заливането надолу, защото реката не върви в своето естествено корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне. Въпросът е дали хотелът ще устои на събарянето на тези обекти", каза министър Иванов. „Аквапаркът няма документи, както и корекцията на реката – това са незаконни строежи, установени с протоколи и проверка на място. Разследването продължава. Работа на прокуратурата е да установи има ли виновни лица. Установили сме фактическата част, че корекцията на реката е незаконна и няма документи. А обвинението трябва да установи кой ги е направил, от кога са разрешителните и промяната на подробните устройствени планове", каза още регионалният министър. Той допълни, че за разрушаване на незаконното строителство има срокове.