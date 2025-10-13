На 25 ноември стартира дело за безстопанственост срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

За 25 ноември в окръжния съд в Кърджали е насрочено първото заседание по делото срещу бившия кмет на общината Хасан Азис. Срещу него и още четирима общински слежители е повдигнато обвинение за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Пред магистратите като обвиняеми за извършено престъпление освен Хасан Азис ще се изправят и бившият главен счетоводител и двама финансови контрольори. Според обвинителния акт на прокуратурата престъплението е извършено в периода от януари 2018 до януари 2019 година.

Хасан Азис е обвинен, че като общински кмет в съучастие и бившият финансист № 1 на община Кърджали за периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. Двамата ще отговарят и за безстопанственост, защото за периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали по два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Единият от финансовите контрольори е предаден на съд за това, че не е положил достатъчно грижи, за да осъществи контрол на разходите по двата договора в периода от декември 2017 г. до октомври 2018 г. Това, според прокуратурата, е причинило значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева.

Обвинението срещу другия финансов контрольор е, че през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите, като по този начин на общината са нанесени вреди за 24 420 лева

През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. След добиването на дървеният материал той трябвало да бъде доставен в общински детски градини и кметства за огрев през зимата.

При разследването се установило, че общината е платила на цени по-високи от договорените