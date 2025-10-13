ОИК - Пазарджик обяви как се разпределят мандатите в новия Общински съвет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със свое решение ОИК-Пазарджик обяви мандатите и тяхното разпределение в състава на новия Общински съвет. Общинската избирателна квота е 785 гласа. Мандатите се разпределят, както следва- по ред на изтеглените номера- БСП-Обединена левица взима 4 места, ПП"Величие"-1, ПП"Движение, Напред България+-2, ПП"Свобода"- 5 мандата, МИР-2, КП"Заедно за силна община"-1,

Движение за права и свободи-ДПС-8, Пряка демокрация-2, Коалиция "ПП-ДБ" -6, Движение "Гергьовден"-1, ПП"ГЕРБ"-3, ПП"Земеделски народен съюз"-1, "Възраждане"-1 и ВМРО-БНД- 3 мандата.

Ето и списък на новите общински съветници :

БСП-Обединена левица

Руди Садков Синапов

Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

Тодорка Георгиева Христова

Лазар Огнянов Попов

ПП ВЕЛИЧИЕ

Атанас Димитров Павлов

ПП Движение Напред България

Йордана Красимирова Темнилова

Илиян Владов Порязов

ПП СВОБОДА

Румен Спасов Димитров

Венцислав Георгиев Андреев

Стоян Атанасов Траянов

Румен Николаев Кожухаров

Георги Николаев Панушев

МИР

Атанас Иванов Качаков

Калинка Димитрова Минкова

КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Атанас Георгиев Шопов

Движение за права и свободи – ДПС

Анета Верадинова Попова

Десислава Ангелова Тодорова

Антон Спасов Николов

Петя Иванова Цветкова

Петър Стоянов Костов

Росица Крумова Стайкова

Димитър Любомиров Петков

Саша Атанасова Филипова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Милен Колев Трифонов

Борислав Венциславов Богословов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Елисавета Иванова Георгиева

Владислав Асенов Петков

Нона Димитрова Загорска

Елена Тодорова Тетева

Петър Луан Нгуен

Ненко Данчов Чолаков

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

Борислав Боянов Павлов

ПП ГЕРБ

Найден Тодоров Шопов

Антони Христосков Върбев

Радка Димитрова Кежева

ПП Земеделски народен съюз

Чавдар Стоянов Чавдаров

ВЪЗРАЖДАНЕ

Атанас Николов Николов

Христо Николов Вълков

ВМРО-БНД (ВМРО-БНД, ССД)

Тодор Димитров Попов

Кирил Сергеев Андонов

Георги Ангелов Георгиев