ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21491838 www.24chasa.bg

На 15 октомври в София ще има възпоменателни събития в памет на патриарх Неофит

1256
Покойният патриарх Неофит

На 15 октомври блаженопочившият Български патриарх Неофит щеше да отбележи своята осемдесета годишнина. По този повод в столицата ще се състоят редица възпоменателни събития в памет на отишлия си през 2024 г. предстоятел на Българската православна църква, съобщиха от пресцентъра на БПЦ-БП. 

Заупокойна света Литургия

От 8:30 часа в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя" ще бъде отслужена Заупокойна света Литургия, а след нея – панихида и трисагий на гроба на патриарх Неофит.

Откриване на аула „Патриарх Неофит Български" в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

От 11:30 часа в сградата на Богословския факултет ще се състои откриване на аулата, която ще носи името на Българския патриарх Неофит, както и ще бъде поставен негов портрет. След това ще бъде представен и преведеният на български език докторат на патриарх Неофит, публикуван за първи път на български език. Ще бъде прожектиран и документален филм в памет на патриарх Неофит.

От 1 декември 1989 г. Българският патриарх Неофит, тогава Левкийски епископ, е избран за ректор на Духовната академия, а след възстановяването на академията като Богословски факултет при Софийския университет „Свети Климент Охридски" на 26 юли 1991 г. е избран и за пръв декан. Заема поста до януари 1992 г. и остава дълбока следа сред студентите и преподавателите.

Покойният патриарх Неофит

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници