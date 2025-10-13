Просветното министерство връчва наградите "Питагор" на 14 октомври

Министерството на образованието и науката ще връчи годишните Национални награди за принос в науката „Питагор". Церемонията ще се проведе на 14 октомври от 17:00 часа в Националния исторически музей и ще бъде открита от министър Красимир Вълчев.

Конкурсът се провежда за 17-а поредна година и се е утвърдил като най-престижното национално отличие за постижения в областта на научните изследвания. Ще бъдат отличени утвърдени и млади учени в областите на природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, социалните и хуманитарните науки. По традиция голямата награда „Питагор" е за цялостен научен принос, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката

В тазгодишното издание кандидатстваха 52 учени в осем категории, като кандидатурите им бяха разгледани от авторитетно жури от изявени учени.