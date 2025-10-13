ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Откриха 17-годишно момиче, обявено за безследно изчезнало, в апартамент в София

4260
Снимка: МВР

Двама непълнолетни и възрастен мъж, обявени за издирване, са открити в апартамент в София, съобщиха от МВР. До установяването им се стига след съвместни действия на служители от секторите "Детска престъпност" и "Издирване" на Главна дирекция "Национална полиция", както и на Областната дирекция (ОД) на МВР-Пловдив и столичната полиция.

Мъжът е издирван във връзка с досъдебно производство. Двамата непълнолетни - момче на 15 години, обявено за издирване с мярка „задържане“, и 17-годишно момиче, което е било обявено за издирване като безследно изчезнало, са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

 

Снимка: МВР

