В Шумен се предават безплатно в Центъра за опасни отпадъци

За връзка с Центъра за опасни отпадъци - телефон 0889/ 02 45 63, с работно време от 8:30 до 17:00 ч. в делнични дни, а в събота – от 9:00 до 13:00 ч.

Община Шумен напомня, че за изхвърляне в контейнерите за битови отпадъци на автомобилни гуми с отпаднала необходимост или излезли от употреба гуми вече се налагат санкции с двойно по-високи размери, съгласно промените в Наредба 1. Инспекторите вече ще налагат глоби на физически лица от 400 лв. до 2000 лв., а ако са юридически – имуществени санкции от 800 лв. до 4000 лв. Ако нарушението е направено повторно, глобите са в двоен размер.

При отпаднала необходимост или излезли от употреба автомобилни гуми до 19,5 цола гражданите могат да ги предават БЕЗПЛАТНО в Център за опасни отпадъци към Община Шумен. Центърът се намира на изхода от града, по бул. „Симеон Велики“, в посока Варна, в Източната промишлена зона (преди „Евроимпекс“). Приемат се гуми само от физически лица и до 8 бр. на домакинство.

За връзка с Центъра за опасни отпадъци гражданите могат да използват телефон 0889/ 02 45 63. Центърът работи от 8:30 до 17:00 ч., а в събота – от 9:00 до 13:00 ч.

Темата е актуална в настоящия период във връзка с подготовката на автомобилите за зимния сезон. От 15 ноември до 1 март всички моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с поне 4 мм дълбочина на грайфера. Това е задължително за всички МПС, които се движат при зимни условия, за да се гарантира безопасността на пътя.

Община Шумен напомня, че опазването на околната среда е отговорност на всички граждани, а за недобросъвестни прояви се налагат глоби. Новият размер на санкциите, според промените в Наредба 1, влизат в сила от 1 ноември 2025 година.