ГДБОП хвана мъж с метамфетамин за 560 хил. лв. в Ямбол (Снимки)

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържа мъж с над 8 кг метамфетамин. Наркотикът е открит в автомобил при спецоперация в Ямбол. Това съобщиха от ГДБОП във фейсбук.

Акцията за противодействие производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври 2025 г.

В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж. На задната седалка на превозното средство са намерени 9 на брой прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин.

Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК.

С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.