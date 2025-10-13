ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГДБОП хвана мъж с метамфетамин за 560 хил. лв. в Ямбол (Снимки)

ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържа мъж с над 8 кг метамфетамин. Наркотикът е открит в автомобил при спецоперация в Ямбол. Това съобщиха от ГДБОП във фейсбук.  

Акцията за противодействие производството и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на област Ямбол на 10 октомври 2025 г. 

В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж. На задната седалка на превозното средство са намерени 9 на брой прозрачни бели найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. 

Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. 

На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК. 

С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа. 

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

