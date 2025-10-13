Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с метална тръба на полицаи в Кричим

Удрял ги и с ръце и крака и счупил боди камерата на единия униформен

Мъж от Кричим ще трябва да плати глоба от 500 лв., след като нападна полицаи, изпратени на ул. "Синчец" в града по сигнал за междусъседски скандал. Това се е случило около 1,30 часа на 8 октомври т. г. Един от участниците в разправията бил доста пиян и чичо му го прибрал в къщата, но в яда си племенникът потрошил стъклото на входната врата на приземния етаж, нарязал ръката си и започнал да буйства срещу роднините си.

Когато видял полицаите, свалил колана на дънките си и замахнал с него срещу тях, след което се покатерил по външните

стълби на къщата и се опитал да ги замери с метална тръба. При опита да го хванат, хвърлил и бутилка с вода, ритал и удрял и успял да счупи боди камерата на единия служител на МВР. През цялото време псувал и обиждал.

Агресивният мъж е преподавател по бойни изкуства и за озаптяването му се наложила употребата на електрошок. Изправен пред Районния съд, обяснил поведението си с изпития алкохол.

Наложената му глоба е максималната по Указа за борба с дребното хулиганство.