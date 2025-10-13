Асен Василев в Пазарджик: ДПС изяде ГЕРБ

На изборите в Пазарджик видяхме как ДПС на Делян Пеевски изяде ПП"ГЕРБ" и те паднаха до шеста политическа сила. Това е процес, за който ние от ПП-ДБ предупреждавахме от доста време- както Пеевски първо изяде ДПС и хората, в момента същият процес започва и в ГЕРБ. Това коментира пред журналисти в Пазарджик председателят на ПП "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той подчерта, че се очертава много ясна битка в каква посока трябва да тръгне България. Дали да стане нормална европейска държава с нормални доходи и да възстановим Крумовите закони, защото алтернативата е държавата с главно Д, където всичко става с телефонни обаждания на тъмно, хората не смеят да си покажат лицата, защото знаят, че правят нещо нередно за българските граждани.

„Искам ясно да заявя, „Продължаваме промяната" протяга ръка към всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговият Общински съвет да се управляват от Пеевски", каза лидерът на ПП. Той допълни, че ПП са готови да пренебрегнат партийния си егоизъм и да говорят с абсолютно всички, така че Пазарджик да остане на пазарджиклии. Василев не пропусна да отбележи и случаят в с.Огняново, където вчера бяха задържани 5-ма души по подозрения за купуване на гласове. „Станахме свидетели на срамни и унизителни сцени, особено за кадровия състав на МВР. Даниел Митов и управлението на МВР предадоха редовите полицаи. Те им забраниха да гонят купувачите на гласове. "Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме при намерените, излъчени на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, МВР как след това излиза с пресконференция и казва, че няма никакво престъпление, а тези хора са били бизнесмени, които са си търсили работници да ги наемат в деня на изборите", посочи Асен Василев. Това е не само скандално, това е предателство срещу всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик и това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов, заяви той.