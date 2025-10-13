ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФЛА с акцент върху прозрачността на предстоящото ...

ДСБ София сложи билборд "Тук не е Москва" срещу руското посолство в София (Снимки)

СНИМКА: Пресцентър на ДСБ

Софийската организация на ПП „Демократи за силна България" постави символичен билборд с надпис „ТУК НЕ Е МОСКВА" на кръстовището на бул. „Драган Цанков" и ул. „Никола Мирчев" – на метри от сградата на руското посолство в София. Това съобщиха от пресцентъра на "Демократи за силна България". 

Поводът е продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. „руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия.

Петицията, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на София и да предприеме действия за пълна прозрачност за собствеността и достъпа до терена.

