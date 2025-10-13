Зърнопроизводители са на среща със земеделския министър, дават 3 месеца за промяна в закони

Представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите ще се срещнат във вторник с министъра на земеделието Георги Тахов, съобщават оттам.

„С искането на оставките на министъра на земеделието и храните Георги Тахов и заместника му Иван Капитанов и обявяването на протестна готовност от Националната асоциация на зърнопроизводителите заявяваме, че не сме съгласни с политиката, която води министерството. Говорим от дълго време за изработването на Закон за браншовите организации.В момента в страната има регистрирани 176 организации в сектор „Земеделие". Не е възможно всички те да са представителни", заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, член на Управителния съвет на асоциацията. „Отдавна говорим за необходими промени в Закона за земята и начина на ползването й. В момента има 60 землища с неурегулирани поземлени отношения и сеитбата на пшеница и ечемик не може да започне.Имаме предложение как да се реши проблема", добави Жекова.

„Настоявахме за представител на сектор „Земеделие" в Националния борд по водите, тъй като в България се напояват едва около 4 процента от обработваемите земи, които са около 38 млн. декара в страната. Продължава практиката земеделците, които искат да направят сондажи, да трябва да чакат за разрешения от 3 до 5 години. Имаме покана да бъдем част от борда за водата, което е положително", обяснява земеделецът. Жекова добави, че има земеделци, които не са получили плащания по ехосхемите за 2023 г, дори не са получили уведомителни писма, единственият им вариант да търсят тези компенсаторни средства, тъй като са инвестирали в зелени политики, чрез съда.

„Предвид изключително лошата реколта от царевица и слънчоглед тази година, зърнопроизводителите поискахме две неща. Едното беше за посредничество на земеделското министерство с Българска народна банка, за да можем да предоговорим условията по отношение на търговските банки, защото не е тайна, че в момента сектор „Зърнопроизводство" не е желан клиент за тях. Те буквално гонят от вратата земеделци.Немалко от тях имат трудности при погасяването на кредити, които са взели. Искахме и посредничество за среща с НАП, за да ни се даде възможност да обединим преотстъпения данък. Има земеделци, които са длъжници на държавен фонд „Земеделие", и други земеделци, които са съседи с тях в едно землище, не могат да направят комасация. Това положение продължава години наред", посочва проблеми Жекова.

Намалява сектор „Земеделие", алармира Жекова. „В област Добрич преди десетина година в секторите „Зърнопроизводство", „Животновъдство" и „Овощарство" е имало над 10 000 регистрирани земеделски производители. През 2024 г. броят им е 2840. Загубили сме най-вече малките производители, които не могат да оцелеят", добави тя.

„На срещата за изработването на промени в законите и за нови, за които настояваме, смятаме, че три месеца е разумен срок. Още повече, че от асоциацията също ще подготвим свои предложения, които ще предоставим", каза още Жекова.