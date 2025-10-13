ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подлезът при бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Черковна“ в София с нов облик (Снимки)

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Столичната община, съвместно с район Подуяне, реализира преобразяване на подлеза при бул. „Владимир Вазов" и ул. „Черковна" - с нов облик и вдъхновение от героя, дал името си на булеварда. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.  

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

В процеса на обновяването бе извършено:

- почистване и окастряне на пространството около трите входа за по-удобен и безопасен достъп;

- ремонт на мазилката по стените и нанасяне на боя като основа за графитите;

- подмяна на неработещото осветление за по-добра видимост и сигурност.

Художествената намеса бе реализирана чрез графити работилница, посветена на личността и подвига на генерал Вазов – герой, чието наскоро издигнато в района паметник вдъхнови и стрийт арт културата на квартала. Стените на подлеза оживяха с образи и символи на храброст, български дух и благодарност към личност, оставила трайна следа в историята ни. 

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Проектът е осъществен в партньорство с организацията 0511.bg и с участието на графити артистите:

Kostur, Yucca, Rustwo, Gergana Evlogieva, Devour, See, Video.Sckre, Kain, Zeal, Jasir, Tse, Weni, Rays, Ganio, Aok, Dea, Pone, Cast, Crock, Morph, Wanske, Zefyn.

„Вярвам, че градът ни има нужда от повече пространства, които да обединяват хората чрез изкуството. С всяка такава трансформация София става по-красива, по-човешка и по-вдъхновяваща", коментира кметът на София Васил Терзиев

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Столична община е разплатила над 1 милион лева на районните администрации за ремонти на подлези и вече преобрази ключови обекти като двата подлеза на Орлов мост, подлеза на СУ и този до Южния парк – превръщайки ги от тъмни и вандализирани тунели в осветени, сигурни и културни пространства. Използват се устойчиви и в пъти по-икономични методи на работа. Почистени са 68 подлеза, въведено или възстановено е и видеонаблюдението на места за по-добър контрол. 

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

