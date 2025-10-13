Подлезът при бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Черковна“ в София с нов облик (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичната община, съвместно с район Подуяне, реализира преобразяване на подлеза при бул. „Владимир Вазов" и ул. „Черковна" - с нов облик и вдъхновение от героя, дал името си на булеварда. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

В процеса на обновяването бе извършено:

- почистване и окастряне на пространството около трите входа за по-удобен и безопасен достъп;

- ремонт на мазилката по стените и нанасяне на боя като основа за графитите;

- подмяна на неработещото осветление за по-добра видимост и сигурност.

Художествената намеса бе реализирана чрез графити работилница, посветена на личността и подвига на генерал Вазов – герой, чието наскоро издигнато в района паметник вдъхнови и стрийт арт културата на квартала. Стените на подлеза оживяха с образи и символи на храброст, български дух и благодарност към личност, оставила трайна следа в историята ни. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Проектът е осъществен в партньорство с организацията 0511.bg и с участието на графити артистите:

Kostur, Yucca, Rustwo, Gergana Evlogieva, Devour, See, Video.Sckre, Kain, Zeal, Jasir, Tse, Weni, Rays, Ganio, Aok, Dea, Pone, Cast, Crock, Morph, Wanske, Zefyn.

„Вярвам, че градът ни има нужда от повече пространства, които да обединяват хората чрез изкуството. С всяка такава трансформация София става по-красива, по-човешка и по-вдъхновяваща", коментира кметът на София Васил Терзиев. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община