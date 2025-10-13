Над 36 000 нуждаещи се в Пловдивска област ще получат пакети „Подкрепа" в пунктовете на БЧК

Има място и време за добротата, като протегнем ръка към хората, които се нуждаят, каза областният управител Христина Янчева

Над 36 000 души в Пловдив и областта ще получат пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали. Те ще бъдат раздавани в 29 пункта на Българския Червен кръст, шест от които са в областния център. Кампанията стартира на 13 октомври 2025 г. Тя е в изпълнение на операция „Подкрепа" от програма „Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс, и ще обхване 640 000 нуждаещи се в цялата страна.

"Бройката на получателите е внушителна – 36 229, заяви при старта на кампанията в Пловдив Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК. Това е първият етап, а във втория ще бъдат раздадени още хранителни продукти, добави тя. Освен това в нашите пунктове може да се получат здравни съвети и информация за намиране на работа, да се преминават курсове по първа долекарска помощ, т.е. не е само материалната помощ, а ще имате и информираност", поясни Георгиева.

"Днес показваме, че има място и време за добротата, като протегнем ръка към хората, които се нуждаят. Всеки пакет означава солидарност и подкрепа", изтъкна областният управител проф. д-р Христина Янчева, която откри кампанията за региона.

"Лично от името на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ана Ананиева искам да благодаря на г-жа Георгиева, на Областния съвет на БЧК, на всички служители и доброволци, които и тази година ще се погрижат за най-уязвимите и нуждаещи се хора от Пловдивска област", каза в своето приветствие директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Албена Пискова.

Доброволци и служители на БЧК-Пловдив ще раздават пакетите със захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали. Пунктовете ще бъдат открити поетапно във всички общински центрове. Те ще бъдат отворени в часовете от 9 до 13 всеки делничен ден.

В офисите на БЧК доброволци ще правят справки в сайта на програмата кой има право на помощи и ще насочват хората към пунктовете. В сайта на програмата са качени адресите и работното време на пунктовете, а крайният срок – 30 ноември, е окончателен с изключение на Пловдив, където той е до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ също може да се търси по ЕГН кой има право на пакетите „Подкрепа".

Те са предназначени за уязвими лица и семейства, получаващи помощ на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане" и определени със специална наредба към програмата, а най-голямата група са хората с енергийни добавки през миналата година, обясни Албена Пискова.

Списъците на правоимащите са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на програмата у нас и е закупила продуктите. Наред с тях уязвимите граждани ще получат брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия, консултации по различни медицински теми, информация за предоставяни социални и здравни услуги, за да могат пълноценно да използват правата си. Те ще могат да премерят теглото и кръвното си налягане.