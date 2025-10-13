Пловдивски квартал брани бяла топола: Искаме канализация, но без сеч

Част от хората не искат улица "Леденика" да се отваря към "Копривщица"

Хора от зоната около ул. "Леденика" в Пловдив имат опасения, че при предстоящата пълна реконструкция на квартала ще бъдат отсечени дървета, след които и любима за част от тях бяла топола. "Тя е живо същество - като хората и животните", обясняваше разпалено жена на кметовете на Пловдив и на район "Централен" Костадин Димитров и Георги Стаменов, които бяха на място, за да обяснят какво предстои. Цялата зона често се наводнява заради проблеми с канализацията и вече има слягане и напуквания по блоковете, затова започва пълна подмяна на ВиК мрежата. "Искаме канализация, но без сеч", настояваха живеещите там.

Проектът предвижда и ул. "Леденика" да се отвори към "Копривщица", защото сега достъпът до квартала е затруднен, а там има две детски градини и ясла. "Не искаме път!", категорична беше пред управниците възрастна жена, но нейни съседи пък са убедени, че връзката трябва да я има. "Дошли сме да направим нещо хубаво. Уверявам ви, че отварянето ще бъде много по-работещо като транспортна схема", обясни Костадин Димитров.

Кметът на „Централен" Георги Стаменов подчерта, че бялата топола ще бъде запазена. „Като се направи отводняването, пред блоковете ще има детски площадки", заяви той.

В крайна сметка от администрацията обещаха утре да покажат с колчета на място откъде ще минават колите и къде трябва да се намалят тротоарите, за да се запази растителността.