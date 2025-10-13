Шофьор, убил пешеходец в Добрич, получи условна присъда

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен подсъдим по дело за причинена по непредпазливост смърт при пътнотранспортно произшествие и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изтърпяване се отлага с 3-годишен изпитателен срок. Постановена е и възпитателна работа с подсъдимия по време на изпитателния срок, която се възлага на районен инспектор по местоживееенето му. Той е лишен и от право да управлява МПС за срок от 2 години.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 6 януари 2023 г. в Добрич по бул. „Русия" при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходец, която е настъпила на 17 февруари 2023 г., като след деянието е направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия.

Произшествието е настъпило около 14:20 часа. Пострадалият предприел пресичане на пътното платно на бул. „Русия" на около 24 м след пешеходната пътека в близост до Агромагазина, движейки се с колеблив ход отдясно наляво спрямо посоката на движение на автомобила. Подсъдимият реагирал на ситуацията, предприемайки спиране и отклонявайки автомобила си вляво, но не успял да предотврати тежкото пътнотранспортно произшествие. След произшествието пострадалият бил настанен в болницата в Добрич. Въпреки оказаната му медицинска помощ, на 17.02.2023 г. той починал.

Според обвинението подсъдимият е нарушил разпоредби от Закона за движението по пътищата, тъй като не е бил внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и след като е забелязал, че пострадалият предприема пресичане на пътното платно, не е изпълнил задължението си своевременно да намали скоростта и да спре при наличието на опасност за движението, каквато в случая се явявало присъствието на пострадалия на пътното платно. Подсъдимият е извършил нарушение и тъй като се е движел със скорост 67,24 км/ч в населено място, като максимално допустимата, разрешена от закона, скорост на движение на лекия автомобил е следвало да бъде 50 км/ч.

Окръжният съд оправда квалифицира деянието му в по-леко наказуемо, тъй като направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия.