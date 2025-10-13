В Добрич хванаха дрогиран шофьор и друг с фалшива книжка

Дрогиран шофьор, водач с книжка-менте и неправоспособен са свалени от автомобилите им при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 12 октомври, около 23.10 часа, по пътя от село Одърци в посока село. Батово е спрян за проверка лек автомобил „Рено". В пътник в автомобила, мъж на 25 години, са установени две пакетчета със суха тревна маса, реагиращи на канабис. Същия ден, около 14 часа, в гр. Добрич при проверка на лек автомобил „БМВ", управляван от 40-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са са образувани бързи полицейски производства.

На 10 октомври, около 9.45 часа , в град Тервел е спрян за проверка лек автомобил „Сеат", управляван от 39-годишен мъж. Водачът представя свидетелство за управление, издадено в Италия. След извършена експертна справка е установено, че документът е неистински. Пак на 10 октомври, около 20.30 часа, в село Фелдфебел Денково е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от неправоспособен 25-годишен мъж. При извършената проверка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът управлява колата в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без необходимата категория. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са са образувани досъдебни производства.