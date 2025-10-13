Концерт „Пулсът на доброто" обедини търновци в подкрепа на д-р Моника Курдова

Доброто обединява и живее във великотърновци. Това бе отзвукът от благотворителния концерт „Пулсът на доброто", който се проведе в съботния следобед – 11 октомври, в залата на МДТ „Константин Кисимов". Събитието събра над 3000 лв. в подкрепа на лечението на д-р Моника Курдова - лекар в отделението по нефрология и хемодиализа в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов".

Концертът бе организиран за много кратко време от младите великотърновци Данчела Понова и Светлин Даскалов. Те благодариха на всеки, подкрепил каузата – за отделеното време и дарените средства, както и на изпълнителите, зарадвали публиката с талант и професионализъм.

„Днес нашите сърца туптят заедно за д-р Моника Курдова. Днес виждаме човечност, солидарност и подкрепа в най-чистия им вид. Благодаря на родителите, които възпитават децата си в духа на тези добродетели. Благодаря особено много и на участниците в концерта, които отделиха от времето, пяха и танцуваха в името на човешкия живот", коментира Данчела Понова.

3228 лева и 10 стотинки, както и 5 евро, бе събраната сума в дарителските кутии, подготвени от организаторите.

На сцената на МДТ „Константин Кисимов" излязоха изявените великотърновски формации - Клуб „Фиеста", Балет „Калина", Джуниър бенд, Фолклорна формация „Плетеница", Музикална школа „Елита" с ръководител Петя Василева, Вокална формация „VOICE TEAM"с ръководител Петя Кръстева, UN BESO и талантливата млада певица Преслава Георгиева. Водещи на събитието бяха Моника Караколева и Денислав Иванов.

През 2019 година Моника се сблъсква с диагнозата краниофарингеом – рядък вид мозъчен тумор, който засяга зрението и ендокринната система. Д-р Курдова преминава през две мозъчни операции – в България и Германия. Успява да се стабилизира след два месеца в кома, но губи периферното си зрение както и способността си да вижда с едното око.

Сега Моника се нуждае от протонна терапия в Прага, която цели да стопира растежа на тумора и да й даде шанс отново да се върне към нормалния си начин на живот и към грижата за пациентите й.