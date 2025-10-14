Николай, който взе среброто по география, иска да управлява риска от наводнения и пожари

Младежът от Варна мечтае да влезе в политиката заради екологията: Не ми трябва шофьорска книжка, движа се с влак, не генерирам пластмаса и не изхвърлям храна

Запознайте се с Николай Костадинов от Варна. Той донесе на България сребърно отличие от Международната олимпиада по география в Тайланд. Доскоро беше ученик в МГ “Д-р Петър Берон”, сега се радва, че е изпълнил първата си мечта - да учи география в СУ “Св. Кл. Охридски”.

“Николай Костадинов е безупречен ученик — задълбочен, последователен и отдаден на науката. Той е с богата култура, има благ характер и спокоен нрав, винаги е готов да помогне на съучениците си. Всички негови качества заедно със задълбочените му познания в различни области на науката определят често ролята му на лидер”.

Така организаторите на наградата “Варна” – “Ученик на годината” в областта на хуманитарните науки, представиха младежа преди време.

Николай и съученикът му Звездемир Пенев се пребориха за сребърните медали в Тайланд сред участници от 60 държави. Двамата печелят с равен брой точки,

с половин точка ги изпреварва американец

Ръководители на националния отбор по география са доц. Калоян Цветков и доц. Димитър Желев от Геолого-географския факултет на СУ. Преди подготовката с университетските преподаватели двамата младежи работиха със своите учители от гимназията Димитрина Докимова, Десислава Темелкова и Теодор Костов.

Вратите на много университети по света са отворени за Николай, но той е кацтегоричен, че ще остане в родината.

“Сигурно звучи наивно, но мечтая да помогна с нещо да се подобри цялостната обстановка в България. Наистина искам да бъда полезен тук с активността си в различни каузи и начинания”, казва Николай.

Младежът признава, че няма ясна идея в детайли как ще протече животът му. В момента за него е важно само да получи добро образование и вярва, че мястото е правилно - Софийският университет.

Животът в София му допада. Далече е от близките във Варна, но не е в чужбина и няма да загуби връзката с хората тук. Така решили и трима негови приятели от Математическата гимназия във Варна и ще продължат заедно в университета.

“В специалността, към която съм се насочил - “Географски информационни системи”, математиката и информационната технология доста помагат. Връзката е в картографията. В нея страстта по географията, духа на пътешественик, който имам от 12-годишен, когато пътувахме из страната с моите родители, се комбинират с математиката, която ми е силна страна. Съвременната география работи изключително много и с анализ на данни, статистика, извличане на информация от спътници. Аналитичното ми мислене за работа с данни и числа ще има практическо приложение”, разказва Николай.

Екотуризмът е любимото му хоби, бил е председател на туристически клуб

в училище, води походи и ходи на лагери около Варна и цялата страна - това е неговата неотлъчна връзка с географията. Вече се интересува и от екология и глобалните проблеми.

Мечтае да работи в сферата на използването на дистанционни методи за изследвания, управление на риск - важна част от превенцията за наводнения и пожари.

“Възхитен съм от Тайланд, за втори път бях на международна олимпиада там - три кръга и писмен тест, теренна работа и мултимедиен тест. Най-силно се представихме на мултимедийния тест, където трябва да се решават задачи за кратко време с избираем отговор, анализирайки даден източник на данни, който може да е карта, изображение, видео, аудио.

За мен беше предизвикателство, особено теренната работа, където организаторите на състезанието ни водят на непознато за нас място. Там трябва да се ориентираме и да бъдем наблюдателни, да разсъждаваме по средата, в която се намираме. Не беше лесно, но бяхме добре подготвени от нашите ръководители на отбора и дадохме всичко от себе си.

В Тайланд се срещнах с абсолютно различна култура, хората са доста гостоприемни, любезни, животът изглежда по уникално различен начин там.

Забелязах и огромната разлика между бедните и богатите - до огромни небостъргачи има малки тесни улици, на които хората живеят много скромно”, вълнува се от преживяванията там математикът.

Младежът се интересува и от местната, и от световната политика. Не му е чужда мисълта един ден да се включи в нея - още не знае точно как. Вероятно като експерт в местното управление за решаването на казуси, свързани с екологията, управлението на ресурсите, дигитализацията, внедряването на изкуствения интелект в администрацията.

Какво трябва да се промени в България чрез политика?

“Доста неща със сигурност - управлението на водните ресурси например.

Реформа в съдебната система, справяне с корупцията, което цялостно ще подобри обстановката в България.

Важно е какво възпитание получават младите в семейството, да не замърсяват, да рециклират, да уважават законите на природата”, разсъждава Николай.

“Аз съм много благодарен на родителите си за начина, по който са ме възпитали. Опазването на природата, любовта към нея съм възприел от тях и може би това е искрата, която са запалили в мен.

Аз нямам и не искам да имам шофьорска книжка, придвижвам се с градския транспорт, с влак - въпреки че има какво да се желае за оптимизирането му. Не генерирам пластмаса, радетел съм на отговорното потребление, другото важно за мен е да не се изхвърля храна, обяснява отличникът от Варна.