Бащата на Сияна към депутатите: Решете легитимността на главния прокурор! Страдаме ние, делата за погубените ни деца са в риск

Важни наказателни дела могат да бъдат компрометирани заради спорния статут на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов. А това засяга десетки семейства, които чакат справедливост за отнетия без време живот на техните деца

С родители, чиито деца са убити на пътя, ще искаме от парламента да намери начин как да бъде избран нов главен прокурор или да се реши проблемът с липсата на легитимност на изпълняващия функциите в момента. Подготвяме декларация.

Не може държавното обвинение да бъде поставено на автопилот

Страдаме ние - гражданите и потърпевшите, заради политически битки.

Това коментира пред “24 часа” Николай Попов, баща на малката Сияна, която загина при катастрофа с тир край Телиш преди 6 месеца.

Той и други близки на жертви са притеснени заради решението на ВКС да не признава легитимността на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това се случи на 2 октомври с две разпореждания по искане на Сарафов за възобновяване на дела. След това и Апелативният съд отказва да ги разглежда на същото основание - 6-те месеца на и.ф. главния прокурор са изтекли на 21 юли. Попов е категоричен, че подобно действие може да доведе до компрометиране на важни наказателни дела.

Той дава за пример смъртта на младата майка Христина, която заедно със сина ѝ Марти бяха прегазени с АТВ в Слънчев бряг от Никола Бургазлиев. Семейството, което сега се грижи за тежко оцелялото след дълъг престой в болница дете, също публикува декларация по проблема (виж в карето).

Вече имаме постъпило искане от защитата на задържания да се обявят за невалидни всички действия по

разследването, извършени от Националната следствена служба, тъй като делото е разпределено на нея с постановление на Борислав Сарафов - обяснява Николай Попов. - Това включва и кръвната проба, която се оказа положителна за наркотици и на която всъщност стъпва обвинението за умишлено деяние. Но сега то е напът да се срине. Действията, извършени от Националната следствена служба, стават невалидни, което води до незабавното освобождаване на Бургазлиев.

Според бащата на загиналата Сияна по същата логика може да бъде атакувана и легитимността на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и на съдийската, които също са с изтекъл мандат.

Ако прилагаме тази норма спрямо и.ф. главен прокурор, съвсем хипотетично защитата на всеки един обвиняем може да изходи от първоизточника и да каже, че той е с изтекъл мандат и няма право да удължава мандата на и.ф. главен прокурор. При убийството на детето ми също имаме разпореждане, с което делото се прехвърля от Плевен в София за разследване от Националната следствена служба, обясни още пред “24 часа” Николай Попов. По думите му в Плевен имало редица сигнали, че то ще се провали.

Имаме и издадени различни командировъчни на прокурорите, които са от Окръжната прокуратура - София - изяснява Попов. - Те дойдоха в съда в Плевен, за да пледират. Всичко това се случи с актове и постановления на и.ф. главен прокурор. При казуса с Марти и Христина, прегазени от АТВ, близките също настояха делото им да бъде преместено от един съдебен район в друг, за да няма никакви съмнения в обективността. Все пак родителите на обвинямия са полицаи.

Казусът с и.ф. главния прокурор е същият, както и с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Съдийската колегия започна да търси нов изпълняващ функциите председател, а заместничката на Чолаков Маринка Чернева се съгласи да оглави съда.

Днес се очаква съдийската колегия да гласува за временното ѝ назначаване

Пред “24 часа” Николай Попов разказа и докъде е стигнало делото за смъртта на дъщеря му.

Предстоят разпити на вещите лица, тоест разглеждане на съдебно-медицинската, съдебно-психиатричната и автотехническата експертиза. Остават и няколко свидетели, които трябва да се разпитат, тъй като не се явиха на последното заседание. Един от тях е собственикът на транспортната фирма, който много добре знае, че трябва да дойде в съдебната зала, но не го прави. Може би тази година има някакъв шанс да има присъда, но не е сигурно.

Попов съобщи, че дядото на Сияна категорично е инвалид.

Едната му ръка е абсолютно неизползваема, защото няма кост и става, а виси само на мускули - описва състоянието му той. - Челюстта му също е разбита, което не може да се оперира. Психически не се чувства добре. Вече е половин човек благодарение на този инцидент. Аз някак съм простил на този човек (шофьора на камиона - бел. ред.), че направи катастрофата, но не мога да простя, че не слезе да помогне в нито един момент. Това са го потвърдили над 15 свидетели.

Бащата на Сияна допълва, че от справки в националния център 112 се доказало, че арестуваният мъж не е звънял на Спешна помощ, въпреки че е говорил по телефона.

Обаждал се е на началника на фирмата, в която работи - уточнява Попоп. - Не мога да твърдя, че е било, за да прикриват нещо, но все пак много мистериозно изчезна товарът в камиона. Шофьорът дори е събирал от пътя парчета от превозното средство, които са в пряка причинно-следствена връзка с уврежданията на дъщеря ми.

Становището на ВКС за Сарафов отваря врата към свободата на убиеца на Христина, прегазена от АТВ

“След две решения на състави на ВКС, широко прокламирани от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това разследване да бъдат опорочени.”

Това се казва в декларация, изпратена до медиите от семейството на Христина и Марти, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг.

Според близките на двамата имало опити да бъде наложена “противоречива съдебна практика, поставяща под риск от нищожност актовете на и.ф. Борислав Сарафов”. Христина със сина си

Роднините на Христина и Марти определят като притеснителни “опитите за политически шантаж и влияние в съдебната система чрез налагане на спорни решения, засягащи широк кръг от обществени отношения”. В това число те включват и делото за убийството на майката.

“Едно дете, вече 4-годишно, остана без майка - пишат почернените роднини. - То дори не може да изрече името ѝ, защото трябва да се учи да говори отново. Останалите живи деца в семейството са в тежък психологически шок. Трудно ходят дори на училище. Трудно е да им обясним къде е Христина и какво се случи с Марти.”

В своята декларация близките подчертават, че не разполагат с влияние и огромни финансови ресурси, тъй като са обикновени български граждани.

Твърдят, че единствената им надежда е справедливостта, а за нея разчитали на прокуратурата и съда.

“Делото за катастрофата се водеше по съмнителен начин от местните разследващи органи, затова апелирахме и протестирахме то да бъде преместено от нашия съдебен район – Несебър. След многоброен протест това се случи с постановление на и.ф. Борислав Сарафов”, припомнят близките на Христина и Марти.

Според тях вече разследвано от Националната следствена служба, делото е придобило друг ход – формулирано е ново обвинение в предумишлено убийство. Разследването приключило изключително бързо и само довършването на две експертизи го деляло от внасяне в съда. Сега обаче не е ясно дали това ще се случи.

“На 10 октомври 2025 г. е входирано искане от неговата защита, позовавайки се на цитираната в решенията на ВКС нелегитимност на и.ф. Борислав Сарафов”, описват близките ситуацията и предупреждават, че са готови за протести.

“Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода, без дори да бъде съден”, пишат в декларацията роднините на загиналата Христина.

Според тях срещу и.ф. главния прокурор имало политически атаки, които се превърнали в “залп срещу цялата прокуратура”. От тях страдали най-вече потърпевшите от престъпленията.

“Настояваме за незабавно поемане на отговорност от г-жа Галина Захарова чрез подаване на оставка от заеманата позиция - пише още семейството. - Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от актовете”, твърдят роднините.

Те са категорични: “Въпреки че компетентен съд за това не е ВКС, а ВАС, тези решения дават шанс на убийци като Никола Бургазлиев да излязат спокойно на свобода и да убият невинни хора отново”.