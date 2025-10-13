Пловдивчанка плати фиша на баща си, без той да знае – ето последствията

Пловдивчанка плати фиша за пътно нарушение на баща си и така обезсмисли подадената от него жалба в съда. Тя внесла дължимата сума на 18 август т. г., без той да знае и да е давал съгласието си за това.

Междувременно бащата оспорил санкцията, но Районният съд прекратява производството по делото, защото с плащането фишът е влязъл в сила. В решението си съставът подчертава, че по закон няма значение кой е издължил глобата - предполагаемият нарушител или някой друг.

То не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати.