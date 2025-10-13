ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21493944 www.24chasa.bg

Пловдивчанка плати фиша на баща си, без той да знае – ето последствията

Ваня Драганова

Връчване на фиш Снимка: Архив

Пловдивчанка плати фиша за пътно нарушение на баща си и така обезсмисли подадената от него жалба в съда. Тя внесла дължимата сума на 18 август т. г., без той да знае и да е давал съгласието си за това.

Междувременно бащата оспорил санкцията, но Районният съд прекратява производството по делото, защото с плащането фишът е влязъл в сила. В решението си съставът подчертава, че по закон няма значение кой е издължил глобата - предполагаемият нарушител или някой друг.  

То не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати. 

