Академици искат хан Аспарух върху кон на мястото на Паметника на Съветската армия (Обзор)

Внасят официално предложението в общината

Паметник на хан Аспарух да се издигне на мястото на този на Съветската армия в София, иска комитет от общественици, сред които историкът акад. Георги Марков, писателят акад. Владимир Зарев, поетът Бойко Ламбовски, журналистът Румен Дечев.

Демонтираният бе символ на оспорваното минало, на раздор и разделение, а на Аспарух ще е безспорен, ще вдъхва оптимизъм и самочувстие, убедени са те. Обществениците ще внесат официално предложението си в Столичната община, като ще изпратят и писма до областната управа, Министерството на културата и други институции. Още не са говорили с кмета Васил Терзиев.

Как да изглежда фигурата, ще е творческо решение на екипа, на който ще се възложи проектът, обясниха инициаторите. Но Бойко Ламбовки допълни: “Хан Аспарух без кон не става. Все пак трябва да бъде съгласуван с традиционния канон”. Поетът бил дългогодишен привърженик на идеята за такъв паметник.

Всъщност тя се върти отдавна, като през 2008 г. настоятелно я лансира екипът на “Шоуто на Слави”, а от ИТН преди 2 г. дори заговориха за референдум. Тогава и депутатът от ПП-ДБ Искрен Митев застана зад това в Княжеската градина да има паметник на цар Самуил, хан Аспарух или друг велик българин. През 2020 г. юристът проф. Огнян Герджиков и писателят Димитър Томов призоваха чрез публикация в “24 часа” да се издигне общ паметник на българските владетели, създали държавността ни - хан Аспарух, хан Тервел, Борис Първи, Симеон и Иван Асен Втори, на мястото на бившия мавзолей.

Сега инициативният комитет от общественици предлага цялата конструкция на ПСА да бъде пригодена за новия монумент, като старите плочи се подменят с такива с мотиви от историята ни. А всички части от Паметника на Съветската армия да бъдат запазени, но в музей.