ДПС спечели област Пазарджик, ПП-ДБ – града. Пеевски: Правим политика без омраза (Графика, обзор)

В най-шарения в страната местен парламент теглят жребий кой ще е третият съветник на ГЕРБ, партията остана шеста

След бурни избори с граждански арести и ниска активност Пазарджик избра отново най-шарения общински съвет в страната.

Изненадите на вота в неделя бяха няколко. Първо - зашеметяващият скок в резултата на ДПС. “Новото начало” на Делян Пеевски е първа сила със 17,13%. Те им стигнат за осем места, но са

далеч от мнозинството

Общинският съвет в Пазарджик е 41-местен. На редовните избори през 2023 г. ДПС още беше едно цяло, но получи едва 2,32% и нямаше свои представители. Тогава първа бе “Новото време” - формацията на бившия кмет Тодор Попов. През 2019 г. пък ДПС успя да вкара един съветник със сходен резултат - 2,58%.

Когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката, и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден, политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия, поздрави Делян Пеевски своите.

По предварителни анализи ДПС-НН взема малките населени места, а ПП-ДБ са спечелили в областния център. Иначе те са втори с 11,75% и шестима съветници. Отчитат успех, защото вкарват двама души повече и вдигат получените гласове от 2933 на 3780. Преди 2 г. Петър Куленски от “Промяната” стана кмет на града.

Втората изненада е крахът в резултата на ГЕРБ, които от трети станаха шести с 6,16%. Това прави 3-ма съветници, но имаше куриоз - двама кандидати с равни преференции (по 181) деляха третото място и се наложи жребий кой да го заеме. Имената на Радка Кежева и Борис Владов бяха написани на листчета, а председателят на общинската избирателна комисия изтегли едно. Падна се Кежева, която

понастоящем е депутат и може и да реши да се откаже от местния парламент

заради националния.

До първите извънредни избори в Пазарджик се стигна, след като миналия юли Върховният административен съд касира резултата от редовните заради “установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат”. Преди това със същото решение се произнесе и Административният съд в Пазарджик. Общинският съвет се разпусна и в продължение на повече от година заседаваше старият му състав.

Победителят през 2023 г. - “Новото време”, сега не участва във вота. Тогавашният им водач Тодор Попов сега оглави листата на ВМРО. Така бившият кмет пак ще заседава в ОС, като вкарва общо 3-ма - колкото и ГЕРБ.

Общо 14 формации ще заседават в новия съвет, което го прави един от най-фрагментираните в страната. Те все пак са намалели, тъй като през 2023-а влязоха 15 партии и коалиции. За сравнение, 61-членният Столичен общински съвет се състои от осем политически групи плюс няколко независими. В Пловдив е същото - 51 души, разпределени в осем групи и няколко независими, във Варна има 11 групи.

Общинският съвет е също толкова фрагментарен, колкото и предходният. Винаги ни се е налагало да търсим надпартиен консенсус по важните теми. Не виждам причина това да не продължи, коментира резултата кметът Петър Куленски. Преди да бъде избран преди 2 години, той беше депутат от “Промяната”.

Запознати също коментират, че въпреки фрагментарността кметът успява да работи със съветниците и си е сътрудничил с ГЕРБ, БСП и някои от малките формации. Миналия декември на конференция на “Промяната”, която правеше разбор на първата си година в местната власт, Куленски се оплака, че “местната коалиция” следи как работи съветът и когато успее да събере кворум и да работи, общинари били викани “на разпити”. Все пак поне привидно

в Пазарджик беше далеч по-спокойно

от управляваните от кметове на ПП София и Варна. Спречкването пред двете съмнителни коли в село Огняново Снимка: Диана Варникова

Изборният ден обаче беше белязан от множество сигнали за нарушения и разправии пред секции и по махалите. Денят започна със схватка в село Огняново, където се появили две скъпи коли с регистрации от Пловдив и Стара Загора. Били засечени от други два автомобила, единия брандиран с “Исторически парк”, после и обсадени от граждани. Двама пътници успели да избягат, по-късно полицията ги заловила. Другите трима се барикадирали, но в крайна сметка с общи усилия на полиция, жандармерия, представители на “Величие” и ПП, включително и депутати, тримата били свалени от колата и обискирани. В единия е намерена пачка с 50-левки. И петимата били задържани, после обаче полицията ги пусна и обясни, че хората били бизнесмени и няма данни за престъпление.

Общо са били подадени 30 сигнала до полицията и още 15 до ОИК.

Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на това, което говорихме - покварата в българската политика, коментира президентът Румен Радев.