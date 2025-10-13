Обновени са всички пейки във великотърновския парк „Бузлуджа"

Парк "Бузлуджа" е поредният във Велико Търново, в който всички пейки вече са обновени. Над 50 скамейки за почивка са разположени по алеите на един от най-големите квартали на старата столица, съобщиха от местната управа.

Подновяването и обогатяването на парковата мебел във всички зони за отдих в града ще продължи на етапи и занапред в рамките на инвестиционната програма на Общината. Над 150 нови пейки бяха поставени в парк „Дружба", по 50 са осигурени за парковете „Колю Фичето" и „Марно поле".

Кметът Даниел Панов апелира: „Нека пазим новите придобивки и заедно се грижим за по-добрата градска среда".