Радеви не ремонтирали в село Невша, но яли баница у кандидат за кмет от "Възраждане" (Обзор)

Иван Иванов имал общи интереси покрай книгите с първата дама, симпатизанти обаче повярваха, че президентът помагал за къщата и го канят и с тях да реди плочки

Кандидат за кмет на община Ветрино, издигнат от “Възраждане”, се оказа домакинът на президента Румен Радев и съпругата му Десислава в Невша.

За гостуването на първата двойка във варненското село стана ясно, след като домакинът ѝ Иван Иванов обяви за него в социалните мрежи. И привлече вниманието със съобщението, че лично президентът му помагал с ремонта.

Някои веднага допуснаха, че става дума за пострадал дом. По същото време в неделя на годишната си среща кметовете коментираха потопа в Елените, оттам премиерът Росен Желязков обяви затягане на мерките от държавата.

Човекът от Невша публикува снимка с Радев и съпругата му, на която той е застанал до президента, а Десислава Радева е прегърнала майката на домакина.

А на вас случвало ли ви се е да започнете ремонт, цялата къща да е строителна площадка, да не знаете къде са ви и чорапите и кафемашината дори и насред целия този ардауш да ви дойдат на гости президентът и съпругата му? Не ви се е случвало!? Е, значи само на мен, написа Иван Иванов към поста си и благодари на Десислава Радева за “оказаната чест”.

Десислава Радева му отговаря: Честта беше наша!

А баницата ти беше връх.

Повечето коментари под фотоса са положителни и хвалят както домакина, така и държавния глава. Някои определят Радев като “човек на народа”, повечето откликват на версията с ремонта и канят президента да помогне и на тях.

Репортер на “24 часа” успя да се свърже с Иванов, който обясни, че писал на шега за ремонт. Румен Радев

не е помагал с нищо, а визитата била по линия на съпругата му,

с която се познавал покрай общия им интерес към книгите. На въпросната снимката Десислава и Радев държат книги. От коментарите под поста пък става ясно, че те са на Николай Илчевски - подарък за президентската двойка от домакина им в Невша.

Събирам предложения с кого трябва да се снимам, за да са доволни всички и да не им е проблем кой влиза в къщата ми, написа той по-малко от ден след като качи публикацията - вероятно заради разразилите се бурни коментари.

Помолен да разкаже за срещата, мъжът заяви, че е коректно първо да попита за разрешение Радева и когато го получи, ще дръпне завесата. По-късно в понеделник обаче Иван Иванов обясни, че това е било лично и няма да разказва.

Мъжът е бил кандидат за кмет на Ветрино от “Възраждане” на последните местни избори, става ясно от страниците на партията и от личния му профил. Губи от кандидата на ГЕРБ Димитър Димитров. В поста си от 2023 г. президентският домакин благодари лично на лидера на партията Костадин Костадинов за доверието.

Освен за кмет Иванов се е кандидатирал и за общински съветник, но във Ветрино “Възраждане” остава под чертата за ОС с 3,08% (76 гласа). Печели “Величие” с 40,51%.

Иванов има блог, чието съдържание, а и самото му име не е особено цензурно. “Пиша и чета, когато съм щастлив, ядосан и когато няма какво да правя - през останалото време драскам”, гласи описанието му. Най-скорошният качен текст е от 2 юни, яростно клейми журналиста Христо Грозев, който обяви Диляна Файтанджиева за агент на руското военно разузнаване.

В по-голяма част от публикациите си Иван Иванов громи т.нар. западни идеологии, ваксините, различната сексуална ориентация.

Видно и от блога, и от профила му във фейсбук той е верен почитател на Русия и нейния президент. Неведнъж е публикувал снимки как

пие кафето си от чаша с лика на Владимир Путин,

а на профилните му снимки има руско знаме. От профила на Иван Иванов във фейсбук личи, че е е русофил. СНИМКА: Фейсбук на Иван Иванов

“Моят човек, свиквайте с него”, пише активистът на “Възраждане” към снимка на Путин, с която отбелязва скорошния 73-и рожден ден на стопанина на Кремъл. И само леко се шегува: “Дано не съм улучил някоя снимка на двойниците му...”.

Според информацията на партийния сайт на “Възраждане” Иван Иванов е на 43 г. Пообъркали са се с уточнението, че е бил кмет на селото. Всъщност управник на Невша е бил баща му.

От “Възраждане” пишат още, че кандидатът им е управлявал хора и материални активи, което го направило “още по-отговорен и дисциплиниран”. Във фейсбук профила си Иванов посочва, че от 2009 г. работи като диспечер на транспортни средства.