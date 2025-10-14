Над 360 хил. работят и след пенсия, за да си добавят 16 лв. (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 2020 г. са се вдигнали със 125 хил. души

Един е успял да увеличи пенсията си с 385,76 лв., но масово е между 1 и 10 лв.

Вече над 75 хил. със стаж в Европа, получават и харчат чуждите си пенсии тук

У нас те не се облагат с данъци и пенсионерите не заплащат осигурителни вноски

за своя сметка, което е често срещана практика в ЕС

В се повече българи продължават да работят и след като се пенсионират. По този начин те вземат заплата, но успяват да си вдигнат пенсията - средно с 16,36 лв. на месец.

Сумата не изглежда голяма на пръв поглед, но България е една от малкото държави в ЕС, в които пенсиите не се облагат с данъци и пенсионерите не заплащат осигурителни вноски за своя сметка.

През 2020 г. пенсия и заплата са вземали 237 686 души. Техният брой се е увеличил със 125 хил. и към 1 април 2025-а

служебно преизчислените пенсии вече са 363 701,

сочат данните в бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).

Преизчислените пенсии за стаж и възраст през тази година са 234 085, като тук има много скромен ръст от 74 спрямо предходната година. За сметка на това разликата при тези за инвалидност е все по-голяма, като през тази година те са 128 687, което е с 12 942 повече спрямо 2024 г. За три години пък хората с инвалидна пенсия и заплата са се вдигнали с 24 271, което е ръст с над 23%.

Работата и след пенсия всъщност е вдигнала средно размера ѝ с 16,36 лв. през тази година. За миналата сумата е била 14,82 лв.

При пенсиите за инвалидност увеличението е по-скромно - само с 9 лв., като през 2024 г. дори е имало по-голямо увеличение - 9,17 лв.

Един работещ пенсионер пък е успял да си вдигне пенсията с 385,76 лв. Най-голямото увеличение при работещите с ТЕЛК е със 174,93 лв.

В масовия случай обаче увеличението е между 1 и 10 лв. Такова са взели 80 487 души. Следват тези получили ръст между 10 и 20 лв. Това към 1 април са 66 557 българи. Скок над 20 лв. е отчетен при 51 745 души

3620 са пенсиите с увеличение до левче

157 183 пък са тези, които са работили от 1 до 12 месеца след отпускането на пенсията.

“Остава относително висок делът на пенсионерите - 127 230, на които служебно е зачетен допълнително положен осигурителен стаж между 1 и 5 години”, пишат експертите от НОИ. Намалява обаче броят на тези със зачетен стаж под 1 месец. През тази година са 31 412, а през 2024 -а са били с около 1700 повече.

Статистиката показва, че най-големият брой служебно преизчислени пенсии са с начална дата между 2021 и 2024 г. - 156 146, следвани от пенсиите отпуснати между 2015 и 2020 г. - 100 808.

12 379 са служебно преизчислените пенсии

Техният брой логично продължава да намалява. Година по-рано те са били 13 833.

Броят на лицата, чиито пенсии са служебно преизчислени за първи път, считано от 1 април 2025 г., е 79 726.

На 1 април се преизчисляват трудовите пенсии само с допълнително положения от лицата осигурителен стаж след пенсионирането.

Всеки може да поиска веднъж годишно да получи преизчисление на пенсиите и със допълнителния стаж и доход

Това се прави чрез заявление до НОИ. То обаче е изгодно само за хората, които са получавали сравнително висока заплата като работещ пенсионер. Ако при това преизчисляване не е благоприятно да се вземе осигурителният доход на лицето, то се извършва само с допълнително положения осигурителен стаж.

Логично и тук има ръст на пенсионерите, които искат преизчисление на пенсията и с дохода. Такова са поискали 91 298 работещи възрастни. Година по-рано са били 79 589 души.

От януари до юли 2025 г. със стаж и доход са преизчислени 49 110 трудови пенсии, но при 19 043 от тях не е имало увеличение

Това са цели 38,79% от подадените заявления.

Тук преизчисляването се извършва от първо число на месеца, който следва датата на подаването на заявление. Например, ако човек го подаде през февруари, всяка година от 1 март се прави такова преизчисляване.

Пенсионерите трябва да знаят, че ако действителният размер на пенсията им е под минималния - 630,50 лв., може да не получат и стотинка увеличение.

Другото важно нещо за хората е, че за 12 месеца осигуряване на 4 часа се зачитат 6 месеца осигурителен стаж.

Все повече стават и пенсионерите, които получават пенсии и добавки по европейски регламенти и международни договори.

От 50 162 души в края на 2020 г. те достигат 75 188 към края на 2024 г., или с 49,9% повече, показват още данните от бюлетина на осигурителния институт.

От тях 78% са пенсионерите, живеещи в България.

Най-много чужбински пенсии и добавки са от Германия

- 12 534, следва Испания - 11 102 , Гърция - 10 218, и Италия - 8649. От Русия са 5969, а от Великобритания.

Това са и държавите, които в близкото минало са предпочитани от българските работници мигранти поради привлекателните предложения за работа, напредък в кариерата и потенциала за по-добро качество на живот, пишат експертите от НОИ.