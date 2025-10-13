Димитър Ганев: Има хронично наслоен скептицизъм към приемането на еврото

Има хронично наслоен скептицизъм към приемането на еврото в страната, каза Димитър Ганев от агенция “Тренд” по време на дискусия, която е част от Годишната среща на местните власти в курортен комплекс “Албена”.

Ганев каза, че темата се изследва от 10 години. “Това, което прави впечатление като обществени нагласи е, че в последните седем-осем години почти няма динамика в обществените нагласи”, добави той, цитиран от БТА.

Ганев представи проучване, проведено във втората половина на септември сред 1000 български граждани. По неговите думи резултатите са показали, че 31% са отговорили, че не се чувстват добре информирани за еврото, а 25% все още имат въпроси, които не знаят къде да зададат.

“Имахме такъв въпрос през юни месец, малко след като излезе конвергетният доклад, тогава 50% бяха тези, които не бяха информирани и има положителна тенденция, както виждате, но сме далеч от нивата, които трябва да достигнем”, каза още Ганев.