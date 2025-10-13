Външният министър на Германия: България е надежден партньор и съюзник

Министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев се срещна днес в София с федералния министър на външните работи на Федерална република Германия Йохан Вадефул, който е в страната ни по покана на българската страна. Разговорите преминаха в дух на стратегическо партньорство и споделени приоритети в областта на сигурността и европейската интеграция. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Фактът, че сме обединени около разширяването на Западните Балкани и редица други ключови теми, сред които и войната в Украйна, показва дълбокото доверие, което съществува между нашите страни, заяви българският външен министър по време на срещата. Министър Георгиев увери своя гост, че Германия е ключов стратегически партньор на България и че двете страни споделят обща визия за по-силна, обединена и способна Европа.

По време на срещата беше подчертано значението на редовния политически диалог и задълбочаването на сътрудничеството в ключови сектори — отбрана, енергетика, инфраструктура, иновации и научни изследвания.

Специален акцент бе поставен върху инициативата „Европейски небесен щит", както и върху партньорството с германската компания „Райнметал" за изграждане на производствени мощности в България за боеприпаси и барут. „Това е конкретен пример как България и Германия заедно могат да допринесат за засилването на европейската отбрана, като инвестират в реални способности и стратегическа автономия на ЕС", заяви министър Георг Георгиев.

„България е надежден партньор и съюзник. Днешният разговор потвърди нашия общ ангажимент за сигурността на Европа — от Черно море до Западните Балкани и отвъд.

Особено се радваме, че българското правителство реши да засили сътрудничеството ни в областта на отбраната. Благодаря за отличните условия, които създавате за това партньорство", заяви германският външен министър.

Двамата министри обсъдиха и разширяването на ЕС и институционалните реформи. Българската страна потвърди своята твърда подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани, Украйна и Молдова, но подчерта, че процесът трябва да остане основан на собствените заслуги и утвърдените критерии.

Двете страни обсъдиха още сигурността в Черноморския регион, подкрепата за Украйна и бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Министър Георгиев и неговият германски колега потвърдиха ангажимента си за засилване на стратегическото партньорство между двете държави и за засилване на сътрудничеството в рамките на ЕС и НАТО в защита на мира, стабилността и демократичните ценности.