Община Пловдив пуска отново на търг имоти с отпаднала необходимост

След като Общинския съвет в Пловдив по време на една от последните си сесии не допусна до публичен търг за продажбата на 4 имота, определени като уж "апетитни" - в район "Западен" в Пловдив, имотите отново се вкарват в Общинския съвет за решение.

В следващата редовна сесия общинарите ще гласуват те да се обявят на публичен търг с по-висока цена от досегашните продажби на кв.м.

Имотите - частна общинска собственост, са разположени до ул. „Перущица" и са с обща площ от 1400 кв.м. и стойност, възлизаща на близо 1,2 млн. лева. В действителност те са малки, не са разположени един до друг, между тях има частни имоти и според брокери на недвижими имоти не представляват сериозен строителен интерес. Общината не може да реализира никакви инвестиционни намерения върху тях.

На терените им са складирани битови отпадъци и буйна растителност, а иначе са обявени от някои местни медии за "апетитни".

Тези имоти в действителност са с отпаднала необходимост и именно затова общината повторно ще обяви търг за тяхната продажба. Началната цена е доста по-висока от досега продаваните общински имоти на кв.м. Имайки предвид, че не могат да бъдат застроени с инвестиционна цел поради тяхната малка квадратура и разпокъсаност, се предполага, че инвестиционният интерес към тях ще бъде нисък.

Информацията е поместена в сайта на община Пловдив под формата на предложения до Общинския съвет, които трябва да бъдат гласувани по време на дневния ред за сесията на 15 октомври.