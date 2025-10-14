ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо за разликата между раците и политиц...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21495474 www.24chasa.bg

Община Пловдив пуска отново на търг имоти с отпаднала необходимост

2568

След като Общинския съвет в Пловдив по време на една от последните си сесии не допусна до публичен търг за продажбата на 4 имота, определени като уж "апетитни" - в район "Западен" в Пловдив, имотите отново се вкарват в Общинския съвет за решение.

В следващата редовна сесия общинарите ще гласуват те да се обявят на публичен търг с по-висока цена от досегашните продажби на кв.м.

Имотите - частна общинска собственост, са разположени до ул. „Перущица" и са с обща площ от 1400 кв.м. и стойност, възлизаща на близо 1,2 млн. лева. В действителност те са малки, не са разположени един до друг, между тях има частни имоти и според брокери на недвижими имоти не представляват сериозен строителен интерес. Общината не може да реализира никакви инвестиционни намерения върху тях.
На терените им са складирани битови отпадъци и буйна растителност, а иначе са обявени от някои местни медии за "апетитни".
Тези имоти в действителност са с отпаднала необходимост и именно затова общината повторно ще обяви търг за тяхната продажба. Началната цена е доста по-висока от досега продаваните общински имоти на кв.м. Имайки предвид, че не могат да бъдат застроени с инвестиционна цел поради тяхната малка квадратура и разпокъсаност, се предполага, че инвестиционният интерес към тях ще бъде нисък.

Информацията е поместена в сайта на община Пловдив под формата на предложения до Общинския съвет, които трябва да бъдат гласувани по време на дневния ред за сесията на 15 октомври.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници