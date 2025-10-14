Патриарх Даниил освещава ново училище в село Белчин

Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще възглави патриаршеска света литургия в храм „Света Петка" в самоковското село Белчин, съобщават на сайта си от Софийската света митрополия, цитирани от БТА. След литургията патриарх Даниил ще освети ново училище в селото, съобщиха от Община Самоков.

Църквата „Света Петка" в село Белчин е строена през XVII век. За точна година се приема 1653 година по ктиторския надпис върху Богородичната икона. Храмът е граден върху стари основи от периода на Второто българско царство. Църквата е еднокорабна. Тя е обявена за художествен паметник на културата от национално значение, пише на табела в притвора ѝ.

Преподобна Петка, наречена още Българска, е родена в град Епиват на Мраморно море през 11-и век. Води благочестив живот и завършва земния си път в родния си Епиват, където нетленните ѝ мощи извършват многобройни чудеса. През 1238 г. цар Иван Асен II ги пренася в Търново (дн. Велико Търново), където се пазят до превземането на града от османските войски. След дълги странствания през 1641 г. мощите са положени в катедралата в румънския град Яш, където са и досега.

Празникът в чест на света Петка - наричан още зимен Петковден, се смята за завършек на лятото и есента, а с това и на активния стопански цикъл. Светицата е считана и за покровител на раждането и плодовитостта както при хората, така и при животните. На този ден в нейна памет се правят родови курбани и се месят обредни хлябове, а най-големият, наречен "Света Петка", се слага на трапезата върху мъжка риза, паничка сол и чаша вино. Къщата се ръси със светена вода, обредният хляб се прекажда и цялото семейство му се покланя три пъти. След това най-възрастната жена вдига хляба високо, благославя с него всички и раздава парченца.