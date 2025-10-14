ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо за разликата между раците и политиц...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21495608 www.24chasa.bg

Родителите на пребитото 13-годишно дете в Пловдив: Докараха го обезобразен, целият в кръв

5880
Майката на Димитър Кадър: Нова тв

Родителите настояват за наказание

15-годишно момче е пребило жестоко 13-годишно в Пловдив. За агресията разказаха родителите на по-малкото момче по Нова тв. Ученикът е задържан, той бил познайник на полицията и преди имал хулигански прояви.

"Двама негови приятели ни го докараха напълно обезобразен, целият беше в кръв, очите му бяха затворени", описа майката на 13-годишния Димитър. Нападението станало в парк "Гагарин". 15-годишният Александър обвинил по-малкото момче, че  разпространявал снимки на негова приятелка. Димитър и преди бил унижаван от Александър, който го поливал с урина. 

Родителите на Александър съжалявали за случая. Той обаче бил агресивен, имал и предишни прояви, полицията го познавала. Настояваме за спреведливо наказание, казаха родителите на осмокласника, който заради Александър бил каран на училище от майки си. Двете момчета не учели в едно училище.

Майката на Димитър Кадър: Нова тв
Бащата на Димитър
Майката на Димитър Кадър: Нова тв
Бащата на Димитър
Майката на Димитър Кадър: Нова тв
Бащата на Димитър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници