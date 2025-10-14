Родителите на пребитото 13-годишно дете в Пловдив: Докараха го обезобразен, целият в кръв

Родителите настояват за наказание

15-годишно момче е пребило жестоко 13-годишно в Пловдив. За агресията разказаха родителите на по-малкото момче по Нова тв. Ученикът е задържан, той бил познайник на полицията и преди имал хулигански прояви.

"Двама негови приятели ни го докараха напълно обезобразен, целият беше в кръв, очите му бяха затворени", описа майката на 13-годишния Димитър. Нападението станало в парк "Гагарин". 15-годишният Александър обвинил по-малкото момче, че разпространявал снимки на негова приятелка. Димитър и преди бил унижаван от Александър, който го поливал с урина.

Родителите на Александър съжалявали за случая. Той обаче бил агресивен, имал и предишни прояви, полицията го познавала. Настояваме за спреведливо наказание, казаха родителите на осмокласника, който заради Александър бил каран на училище от майки си. Двете момчета не учели в едно училище.