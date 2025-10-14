Цветанка Андреева за вота в Пазарджик: Първото място не се купува, а се печели

Първото място не се купува, а се печели. Печели се със стратегия. Това каза политологът Цветанка Андреева по Би Ти Ви във връзка с победата на "ДПС - Ново начало" на избора за общински съвет в Пазарджик. Според нея Делян Пеевски първо е отворил партията си и второ - отворил листите си. Това разшири ветрилото и вотът нарасна, каза още Андреева. Тя също обърна внимание на националната кампания на лидера на ДПС - НН. От чиста рекламна гледна точка той продава бъдеще и настояще, които изглеждат спокойно - не се печелят избори с клиентела, обърна внимание политолога.

Според нея купуването на гласове е оправдание от страна на ПП-ДБ заради загубата от най-големия им идеологически опонент. Това обаче крие риск от компрометиране на избирателния процес, предупреди Андреева.

Според бившия енергиен министър Мирослав Севлиевски нищо учудващо не се е случило. Не може да сравняваме онова ДПС с това ДПС. Това са част от гласовете на Тодор Попов - кметът почти 20 години в Пазарджик. Няма голямо чудо - гласовете на Тодор Попов отидоха при Делян Пеевски, каза Севлиевски. Според него този път Делян Пеевски е спечелил на тези избори. Винаги е важен въпрос как печелиш.

Броенето на петдесетолевки за първи път го дават по телевизията, купуването на гласове за първи път ли го чуваме?, попита риторично Севлиевски. Според него Пеевски е направил една нелоша листа и хората са си изкарали гласовете. Не преувеличавайте победата на Пеевски в Пазарджик - това не е нещо изключително. Както не бива да се превъзнася загубата на ГЕРБ, предупреди бившия енергиен министър.