Умни гривни ще следят здравословното състояние на възрастни хора в Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Умни" гривни, осигурени от Община Кюстендил, ще следят здравословното състояние на възрастни хора, самотно живеещи хора и лица с увреждания. Дейността се реализира по проект, финансиран по Програмата "Развитие на човешките ресурси".

Десетки самотно живеещи възрастни хора, както и такива с увреждания в общината получиха специалните "умни" гривни. Устройствата следят здравословното състояние на потребителите в реално време. Измерват кръвно налягане, пулс и кислород в кръвта. Засичат падания или загуба на съзнание и разполагат с SOS бутон за директна връзка със спешен телефон.

Данните от гривните се наблюдават денонощно от помощен център, който осигурява навременна реакция при нужда и гарантира спокойствие и безопасност за възрастните хора, пише БНР.

Считано от 7 октомври 2025 г., в рамките на проекта е изграден и приложен иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични заболявания, трайни увреждания и самотно живеещи възрастни, които са в невъзможност за самообслужване.

Моделът използва съвременни информационни и комуникационни технологии, за да осигури по-добро качество на живот, персонализирана грижа и навременна подкрепа за най-уязвимите групи от населението, коментират от администрацията.